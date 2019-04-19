События

04:39 19.04.2019

За ложное посредничество в предложении взятки разоблачен киевский предприниматель

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили киевского предпринимателя за ложное посредничество в предложении неправомерной выгоды правоохранителям, сообщил пресс-центр СБ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник обещал двум подозреваемым в совершении тяжких преступлений "решить вопрос" о закрытии в отношении них уголовных производств путем передачи денег якобы высшему руководству Генпрокуратуры. Цена "вопроса", по его словам, составляла $500 млн США", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника в Киеве во время получения всей суммы взятки.

В рамках начатого уголовного производства по ч.4 ст.27 и ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Теги: #киев #взятка #украина #разоблачение #предприниматель
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