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03:37 19.04.2019

Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу, может объявить об очередности проведения выборов в Белоруссии

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Лукашенко обратится с ежегодным посланием к народу, может объявить об очередности проведения выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

"В послании будут концептуально отражены основные акценты в социально-экономическом развитии страны на нынешнем этапе", - отметили ранее в пресс-службе главы государства.

"Содержание послания, в том числе, определяется исходя из анализа обращений, поступивших перед "Большим разговором с президентом" 1 марта текущего года. Каждое из таких обращений было тщательно изучено и проработано", - добавили там.

На мероприятие, которое традиционно пройдет в Овальном зале Дома правительства, приглашены высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, крупнейших предприятий, вузов и банков, представители дипломатического корпуса, средств массовой информации. В текущем году среди приглашенных в Овальный зал будет также широко представлена белорусская общественность.

По информации пресс-службы, выступление главы государства будет транслироваться в прямом эфире по телеканалам "Беларусь 1", "Беларусь 24" и на Первом национальном канале Белорусского радио. Трансляция начнется в 10:30.

В свою очередь председатель Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина рассчитывает, что А.Лукашенко в ходе Послания объявит об очередности проведения избирательных кампаний в стране.

"О нашем (избирательном процессе, какие выборы пройдут в стране в текущем году, а какие в следующем - ИФ) пока ничего не известно. Жду. Пора уже ответить на этот вопрос", - сказала Л.Ермошина журналистам 2 апреля в Минске.

Она призналась, что у нее нет предположений, какие выборы пройдут в Белоруссии первыми - президентские или парламентские.

Срок полномочий президента Белоруссии истекает летом 2020 года, парламента - осенью 2020 года.

Теги: #президент #белоруссия #послание
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