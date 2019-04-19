Wikileaks призвал опубликовать полную версию доклада Мюллера

Портал Wikileaks в четверг призвал Минюст США обнародовать полную версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования не подтвердившихся данных о возможном сговоре предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Россией.

"Мы не одобряем тот факт, что значительная часть текста скрыта от читателей, что дает пищу теориям заговора. Обеспечьте полную прозрачность, пожалуйста", - говорится в сообщении на странице Wikileaks в Twitter.

Ранее в четверг Минюст США обнародовал доклад Р.Мюллера, в котором отмечается, что за два года расследования следователи не выявили признаков сговора президента США Дональда Трампа с Россией для победы на выборах в 2016 году.

Доклад обнародован в отредактированном виде - отдельные фрагменты текста скрыты от читателей из-за чувствительности некоторой информации или из-за рисков того, что публикация части данных может негативно повлиять на ход других расследований. Больше всего "скрытого" текста - в первой части доклада. В ней говорится как раз о контактах предвыборного штаба Д.Трампа с РФ, а также - о данных, свидетельствующих о попытках России повлиять на результат американских выборов.

Портал Wikileaks фигурирует в докладе как площадка, которую использовали российские хакеры для публикации компрометирующих документов, добытых в ходе хакерских атак на сервера Демократической партии США в 2016 году. Команда Р.Мюллера утверждает, что в Wikileaks получили эти документы от российского ГРУ.