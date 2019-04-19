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00:27 19.04.2019

В ночь на 19 апреля из-за ремонта путей изменится движение трамваев №28 и №33

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В ночь на 19 апреля из-за ремонта путей изменится движение трамваев №28 и №33

В ночь на 19 апреля с 00:01 до 05:00 в связи с ремонтом трамвайных путей на ул.М.Закревского вносятся изменения в движение трамвайных маршрутов №№ 28, 33, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации

В ведомстве сообщают, что на этот период движение трамваев будет организовано по маршруту № 28 – "Станция метро "Лесная" - бульвар Перова, маршруту №33 – "ДВРЗ - бульвар Перова".

Последние отправления трамваев по маршруту №28 - ст.м "Лесная" в направлении ул.Милославской - в 22:52, с ул.Милославской - в 23:41, по маршруту №33 - с ДВРЗ в направлении ул.Сержа Лифаря - в 22:51, с ул.Сержа Лифаря в направлении ДВРЗ - в 23:50.

 

Теги: #киев #график #украина #транспорт
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