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21:39 18.04.2019

Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению ею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

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Команда Зеленского обеспечит профессиональную армию и привлечет к управлению ею боевых офицеров – эксперт по вопросам обороны Апаршин

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обеспечит профессиональную добровольную армию и привлечет к управлению Вооруженными силами Украины боевых офицеров, отмечает эксперт по вопросам безопасности и обороны команды В.Зеленского Иван Апаршин.

"Сфера безопасности и обороны - это ответственность президента. Решения в сфере безопасности и обороны будут ответственными и детально обоснованными. Украинская армия будет профессиональной и добровольной. Она будет усилена современной системой территориальной обороны и активно действующим резервом. Мы привлечем к управлению Вооруженными силами боевых офицеров, которые способны побеждать, а главное – сохранить жизнь солдата", – сказал он во время представления членов команды В.Зеленского в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

И.Апаршин подчеркнул, что государственный оборонный заказ и финансы Министерства обороны будут максимально открытыми. "Вы в реальном времени сможете проконтролировать использование каждой копейки, которую вы и мы с вами выделяем на оборону и безопасность. Я гарантирую вам это", - заявил он.

И.Апаршин указал, что солдат будет "вооружен, мотивирован и подготовлен". "Уровень денежного обеспечения военнослужащих будет увеличен за счет жесткой экономии ресурсов", - сказал он.

Ранее И.Апаршина на должность министра обороны предлагал кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко

Теги: #зеленский #представление #команда
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