Коломойский обнародует договоренности о национализации ПриватБанка в случае проигрыша Порошенко на выборах

Экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявляет о наличии договоренностей, зафиксированных на бумаге и подтвержденных перепиской в электронной почте, которые были заключены с представителями власти во время национализации ПриватБанка в конце 2016 года и намерении обнародовать их.

"Это были договоренности, где кто-то спокойно идет, кто-то не трогает власть, кто-то ведет себя лояльно, а кто-то не создает проблем в бизнесе", - пояснил И.Коломойский в интервью программе "Схемы".

Экс-владелец ПриватБанка пояснил, что если бы это были только бизнес-договоренности, а не политические, то достаточно было бы заключить их в устной форме, так как существуют юрисдикции, в которых этого достаточно.

И.Коломойский указывает, что намерен обнародовать договоренности в случае смены президента Украины, которым сейчас является Петр Порошенко. "Мы тогда откроем и все покажем, что было и как было. Криминального, в принципе, ни с одной, ни с другой стороны не было, если бы оно выполнялось", - отметил бизнесмен.

Он считает, что заключение таких кулуарных договоренностей является ненормальным. "Но мы в этой ситуации не устанавливали правила игры. Мы не были инициаторами этой практики", - пояснил И.Коломойский.

Среди требований в договоренностях о национализации ПриватБанка он назвал лояльность принадлежащего ему телеканала "1+1" П.Порошенко.

Как сообщалось, правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной. Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года ПриватБанк по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.