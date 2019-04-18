Писателя Дмитрия Быкова отправили из Уфы в Москву на лечение

Самолет, на борту которого находится писатель и журналист Дмитрий Быков под присмотром бригады медиков, вылетает из Уфы в Москву для продолжения интенсивного лечения, сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

"Самолет, на борту которого находится Дмитрий Быков и бригада медиков, вылетает из Уфы в Москву для госпитализации Дмитрия Быкова в одну из московских клиник с целью продолжения интенсивного лечения",- написал А.Венедиктов в своем телеграм-канале в четверг.

"Состояние по-прежнему тяжелое, но стабильное. Без изменений. Близкие Дмитрию, включая жену, тоже летят с ним из Уфы этим рейсом, оплаченным редакцией "Новой газеты"",- добавил он.

Ранее председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов, прилетевший в Уфу, сообщил "Интерфаксу", что консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки Д.Быкова самолетом в Москву. По его словам, состояние писателя остается стабильно тяжелым.

Ранее А.Венедиктов сообщил, что бригада московских врачей из госпиталя имени Бурденко вылетает в Уфу для определения дальнейшего хода лечения Д.Быкова.

16 апреля Д.Быков почувствовал себя плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург-Уфа. В Уфу он летел на встречу с читателями. После посадки самолета в Уфе Д.Быков был госпитализирован. Минздрав Башкирии накануне сообщил, что состояние Д.Быкова остается стабильно тяжелым.