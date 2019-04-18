Общественные организации заявляют о незадекларированном имуществе одного из претендентов на должность главы налоговой службы

Представители нескольких общественных организаций заявляют, что уличили претендента на должность главы Государственной налоговой службы (ГНС), действующего начальника управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Киевской области Алексея Кавилина в сокрытии от декларирования недвижимости.

"В прессе есть очень много материалов. Почему-то представители правоохранительных структур, которые уполномочены государством бороться с коррупцией, почему-то все это игнорируют", - сказал глава общественной организации "Украинский координационный совет" Андрей Хома на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

При этом он отметил, что В.Кавилин принимает участие в конкурсе на должность главы Государственной налоговой службы.

Между тем А.Хома добавил, что в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство относительно незаконного обогащения, в котором фигурировал А.Кавилин. Он также сообщил, что общественные активисты проанализировали публичные источники информации об имуществе глав ГФС Киевской области, на основании этого подготовили пакет документов, который намерены передать в правоохранительные органы.

"Если взять поверхностный анализ источников, которые есть в открытом доступе, декларация за 2018 год и та, которую подал Алексей Кавилин в перечне документов для участия в конкурсе на главы ГФС, мы нашли огромные расхождения", - сказал А.Хома.

По его словам, А.Кавилин не указал в декларации гражданскую супругу, которая владеет 7 объектами недвижимости, в том числе в центре Киева и во Львове, а также автомобилем.

"Соответствующие наши замечания есть в материалах, которые мы направляем в НАБУ НАПК и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы. Мы хотим, чтобы эти структуры немедленно дали оценку, чтобы Кавилин был снят с конкурса или чтобы был прекращен конкурс", - заявил глава "Украинский координационный совет".

Как сообщалось, А.Кавилин является одним из пяти претендентов на должность главы Государственной налоговой службы, которую восстанавливают в процессе реорганизации Государственной фискальной службы.