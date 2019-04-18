Суд разъяснил, что "снятие ареста с ряда счетов Януковича" не касается средств, которые являются предметом уголовного производства

Шевченковский районный суд Киева разъяснил, что принятое 17 апреля решение, которое СМИ подали как "снятие ареста со счетов "Всеукраинского банка развития", принадлежавшего сыну Виктора Януковича Александру", не касается средств, которые являются предметом уголовного производства.

Как отмечает пресс-служба суда, 17 апреля суд удовлетворил ходатайство ООО "Аскор-Инвест" об отмене арест имущества.

В ходе рассмотрения суд установил, что на счетах "Аскор-Инвест" не находились денежные средства, являющиеся предметом уголовного дела.

"Указанные денежные средства были перечислены сразу, как поступили на счета ООО "Аскор-Инвест", на счета других юридических лиц. Учитывая, что ООО "Аскор-Инвест" не является юридическим лицом, в отношении которого осуществляется уголовное производство, и ни одному должностному лицу общества не сообщено о подозрении в рамках данного уголовного производства, оснований, предусмотренных УПК Украины для применения мер обеспечения в виде ареста имущества данного общества, не было", - пояснили в суде.

18 апреля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что судья Шевченковского суда Евгений Мартынов отказал в снятии ареста с ряда счетов "Всеукраинского банка развития" (ВБР), увязываемых с сыном экс-президента Украины Виктора Януковича Александром.

Накануне, 17 апреля, другой судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Голуб отменила арест счетов в банке ВБР. По словам пресс-секретаря генерального прокурора, на счетах ВБР было арестовано 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов "Всеукраинского банка развития" (ВБР) в связи с применением Советом ЕС санкций к единственному акционеру этого финучреждения – А.Януковичу - НБУ 27 ноября 2014 года решил отнести банк к категории неплатежеспособных. Решение о ликвидации ВБР НБУ принял 21 декабря 2015 года.

По информации СМИ, деньги А.Януковича в ВБР были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд г.Киева начал снимать арест с части этих счетов.