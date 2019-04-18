Киев готов к массовым мероприятиям с участием кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" 19 апреля

Киев готов к проведению массовых мероприятий на НСК "Олимпийский" с участием кандидатов на пост президента Украины 19 апреля, сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

"Для проведения мероприятия на должном уровне город обеспечит дежурство 20 бригад скорой помощи и оперативно-спасательных служб", - отметил Н.Поворозник.

Он проинформировал, что владельцам объектов розничной торговли рекомендовано ограничить продажу алкогольных напитков.

По словам Н.Поворозника, в случае необходимости в период проведения массовых мероприятий может быть ограничение на вход (или закрытие) станций метрополитена "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Кроме того, с вечера 18-го и 19 апреля возможны временные ограничения дорожного движения. Так, ориентировочно с 18.00 четверга, 18 апреля, и до окончания мероприятия будет ограничено движение на Троицкой площади и площади у билетных касс "Дворца спорта", по ул. Эспланадная (от перекрестка с ул. Бассейная до ул. Саксаганского), ул. Саксаганского (от перекрестка с ул. Эспланадная до перекрестка с ул. Шота Руставели), ул. Жилянская (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. Шота Руставели), ул. Шота Руставели (от перекрестка с ул. Жилянская до перекрестка с ул. Саксаганского), пер. Госпитальный (от НСК "Олимпийский" до пер. Лабораторный), ул. Деловая (от перекрестка с ул. Большая Васильковская до перекрестка с ул. В.Тютюнника), ул. В.Тютюнника (от перекрестка с ул. Деловая до перекрестка с ул. И. Федорова).

Станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская" будут ограничены на вход и выход с 18:00 до 19:00 в пятницу, 19 апреля, сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в соцсети Facebook. Станция "Дворец спорта", пересадочная на "Площадь Льва Толстого", будет работать без ограничений, отметили в КП "Киевский метрополитен".

Как сообщалось, на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00 ожидается предвыборная дискуссия кандидатов на пост главы государства.