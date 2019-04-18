Окружной админсуд Киева продолжает работу по иску Жвании о запрете на выезд 180 высших должностных лиц Украины – судья-спикер

Окружной административный суд Киева продолжает работу над исковым заявлением экс-народного депутата Давида Жвании о запрете на выезд 180 высшим должностным лицам Украины, сообщил судья-спикер этого суда Богдан Санин.

"Вчера в Окружной административный суд Киева поступило исковое заявление, которое было подписано физическим лицом Давидом Жванией. Указанное исковое заявление касалось 180 топ-должностных лиц, среди которых - министры, депутаты, судьи, премьер-министр", - сказал он.

Как сообщалось, Д.Жвания в комментарии интернет-изданию "Украинская Правда" в среду заявил, что не подавал иск в столичный суд с требованием запретить выезжать за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их освобождения.

"Я опровергаю, никакого иска я не подавал. В этом дурдоме я принимать участия не хочу", - цитирует Д.Жвания сайт издания в среду вечером.

Он добавил, что позвонил на сайт Окружного административного суда г.Киева, который опубликовал соответствующую информацию.

По его словам, он спросил, каким образом на сайте суда появилось заявление от его имени, которое не подписано, отметил Д.Жвания. Однако в суде ему сказали, что уже не работают.

"Я утром буду обращаться в суд, чтобы они объяснили, каким образом появился. Они объяснили, что это по почте кто-то направил и они обнародовали на сайте, а я никакого искового заявления не отправлял", - утверждает Д.Жвания.