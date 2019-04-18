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16:47 18.04.2019

Окружной Админсуд Киева удовлетворил в полном объеме все исковые требования Коломойского к НБУ, Кабмину, ФГВФЛ и НКЦБФР

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Окружной Админсуд Киева удовлетворил в полном объеме все исковые требования Коломойского к НБУ, Кабмину, ФГВФЛ и НКЦБФР

Окружной Административный суд Киева в четверг удовлетворил в полном объеме все исковые требования Игоря Коломойского к Нацбанку Украины (НБУ), Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в том числе был признан противоправным и отмене договор о купле-продаже акций ПриватБанка от 2016 года, сообщил судья-спикер этого суда Богдан Санин на брифинге.

"Указанным решением были удовлетворены исковые требования, среди которых два решения НБУ, одно постановление правительства, ряд приказов Фонда гарантирования вкладов. Эти решения касались проведения национализации ПриватБанка, в частности решения о признании его неплатежеспособным", - сказал он.

Б.Санин также сообщил, что заседание суда проходило в закрытом режиме в связи с нормами закона о соблюдении банковской тайны, поэтому доступа к тексту указанного решения в настоящее время нет.

"Сегодня была принята вступительная и результативная часть решения... Судьи имеют 10 дней для подготовки полного решения. Такое решение принималось в связи с тем, что ответчики не доказали правомерность отнесения банка к неплатежеспособным", - сказал он.

Теги: #украина #приватбанк #коломойский
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