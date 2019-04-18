Фигуранту дела Гандзюк Павловскому изменили подозрение на "сокрытие преступления", суд рассмотрит избрание ему меры пресечения в пятницу

Шевченковский районный суд г.Киева перенес рассмотрение меры пресечения для помощника народного депутата Игоря Павловского, фигурирующего в деле об убийстве активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк на пятницу, 19 апреля, на 11:00, сообщает LB.ua из зала суда.

По информации издания, такое решение судья приняла после того, как адвокаты И.Павловского заявили, что их подзащитный находится в больнице, в связи с чем его не доставили на судебное заседание.

Адвокат Максим Болдин заявил, что его подзащитному нужна операция, иначе он может стать инвалидом І группы. Поэтому защита будет ходатайствовать об освобождении И.Павловского из-под стражи.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Дмитрий Боян сообщил, что И.Павловскому изменили подозрение: вместо "организации убийства" его действия переквалифицированы на ст.396 Уголовного кодекса Украины "сокрытие преступления".

По информации LB.ua, заседание суда перенесли во второй раз – накануне в среду И.Павловского тоже не смогли доставить в суд. Кроме того, на заседание не явился прокурор.

Как сообщалось, в феврале Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Е.Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.