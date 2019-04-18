События

15:42 18.04.2019

Созданная в кооперации с Украиной РН Antares успешно запущена с космодрома в США в рамках миссии NASA CRS-11

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Созданная в кооперации с Украиной РН Antares успешно запущена с космодрома в США в рамках миссии NASA CRS-11

Созданная в кооперации с Украиной американская ракета-носитель (РН) Antares успешно запущена с космодрома в США в рамках контракта NASA по обеспечению коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС).

Согласно сообщению пресс-службы ГП "КБ Южное" (Днепр), пуск осуществлен 17 апреля в 23:46 по кв (16:46 по североамериканскому восточному времени) со стартовой площадки Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США).

"В рамках запуска на орбиту выведен грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на МКС около 3750 кг полезного груза по заказу NASA – провизию и снаряжение для экипажа, оборудование и материалы для научных экспериментов, оборудование для станции и выхода в открытый космос, компьютеры и комплектующие, а также два научно-исследовательских спутника формата кубсат – CAPSat и HARP.Стыковка Cygnus с МКС запланирована на 19 апреля", - отмечается в сообщении.

Главный разработчик РН Antares - американская корпорация Northrop Grumman. Космический корабль Cygnus NG-11 Roger B. Chaffee назван в честь американского астронавта Роджера Брюса Чаффи.

Основная конструкция первой ступени PH РН Antares разработана ГП "КБ "Южное", изготовлена ГП ПО "ЮМЗ" (Днепр). "Подготовка PH к пуску, ее испытания и пуск выполнены с участием украинских специалистов. Согласно контракту, техническая поддержка пуска, прием и обработка телеметрической информации в режиме реального времени осуществлялись с территории КБ "Южное", - сообщает пресс-служба.

"В этой миссии Antares впервые применена технология поздней погрузки. Ранее корабль загружали примерно за четверо суток до старта. С помощью новой технологии это время удалось сократить до 24 часов", - отмечают в КБЮ.

Как сообщалось, в 2008 году украинские ГП "КБ "Южное" и ГП "Южмаш" подписали долгосрочный, сроком до 2019 года, контракт с американской Orbital Science Corp. (с 2015 года – Orbital ATK - ИФ) на разработку и изготовление первой ступени РН Antares для обеспечения коммерческих снабженческих услуг (CRS) Международной космической станции (МКС) в рамках контракта с NASA. Изготовление грузовика Cygnus, который обеспечивает доставку грузов к МКС при помощи РН Antares, обеспечила европейская Thales Alenia Space. В кооперации по проекту также участвуют украинские "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧеЗаРа", "Рапид".

С 2013 года по программе обеспечено 11 пусков, из них восемь - при помощи РН Antares, три пуска, в связи с аварией РН в октябре 2014 года, - при помощи американской  РН Atlas 5.  Десятый пуск по программе обеспечен в ноябре 2018 года.

Согласно озвученным в начале 2018 года данным американской стороны, годовая потребность в РН Antares до 2025 года оценивалась в два пуска в год.

В сентябре 2017 года американская оборонная Northrop Grumman Corp. объявила о покупке американской оборонной Оrbital ATK за $7,8 млрд. В июне 2018 года Оrbital ATK официально преобразована в новое подразделение корпорации - Northrop Grumman Innovation Systems.

По данным из открытых источников, США планируют масштабную модернизацию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на общую сумму $85 млрд. Northrop Grumman Innovation Systems может стать главным поставщиком новых двигателей для МБР.

Теги: #сша #antares #украина #nasa
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