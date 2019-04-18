ПриватБанк не остановится в своем стремлении добиться справедливости - председатель набсовета банка

Независимо от того, кто победит в президентской гонке, ПриватБанк не остановится в своем стремлении добиться справедливости, заявил председатель наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча.

"Как глава наблюдательного совета ПриватБанка, я уверенно заявляю, что независимо от того, кто победит в президентской гонке, банк не остановится в своем стремлении добиться справедливости. Мы последовательно и настойчиво отстаиваем наши позиции в судах", - написал он в своей колонке в издании "Зеркало недели".

По его словам, независимый наблюдательный совет ПриватБанка был создан для защиты интересов акционеров и вкладчиков банка.

"Один из главных приоритетов наблюдательного совета заключается в том, чтобы вернуть почти 160 млрд грн, которыми измученная войной страна докапитализировала банк перед лицом краха экономики…Мы не закрываем глаза, не спускаем на тормозах важные вопросы, и не миримся с" телефонным" правом. Именно для того, чтобы противостоять подобным рискам и была полностью перезагружена система корпоративного управления в ПриватБанке", - подчеркнул глава наблюдательного совета банка.

По его словам, стратегия реализации этой цели имеет два вектора. Во-первых, следует максимизировать рыночную стоимость банка и выгодно продать его надежному инвестору до 2022 года. Во-вторых, не менее важно вернуть деньги, выведенные из банка бывшими владельцами. Более двух лет банк выступает против бывших акционеров в украинских и международных судах, требуя возмещения убытков, сумма которых достигает миллиардов долларов. В настоящее время насчитывается более 1 тыс. судебных производств в Украине и мире.

По словам Э.Акчакоча, ПриватБанк - один из лучших примеров успеха реформ в государственном секторе в Украине.

"Среди самых заметных достижений ПриватБанка - не только восстановление в статусе прибыльного банка Украины. Банк сохранил и развил свой инновационный потенциал, внедрил международные стандарты финансовой отчетности и более эффективную систему управления рисками. Менеджмент и сотрудники банка проделали фантастическую работу по трансформации учреждения всего за два года", - сказал он.