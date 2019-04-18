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14:20 18.04.2019

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка

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Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского к НБУ и Кабмину о национализации ПриватБанка

Окружной административный суд Киева в четверг по иску бывшего совладельца ПриватБанка Игоря Коломойского принял решение, которым установил процедуру выведения неплатежеспособного ПАО КБ "Приватбанк" (Киев) с рынка с участием государства нарушающей нормы действующего законодательства, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников процесса.

"Суд удовлетворил жалобу истца", – отметил он.

Текст решения суда пока отсутствует, однако в иске, поданном в июне 2017 года, И.Коломойский просил отменить решения правления Нацбанка Украины от 18 декабря 2016 года об отнесении ПриватБанка к категории неплатежеспособных и об утверждении предложения Нацбанка об участии государства в его выведении с рынка, а также последовавшего за ним в тот же день постановления Кабмина №961 "Некоторые вопросы обеспечения стабильности финансовой системы" о покупке ПриватБанка Минфином за 1 грн и его докапитализации на 116,8 млрд грн.

Помимо этого, экс-владелец ПриватБанка обжаловал целый ряд решений исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в том числе о введении временной администрации в ПриватБанк, увеличении его уставного капитала и частном размещении его акций, о признании ничтожными сделок по обременению денежных обязательств банка перед связанными лицами, а также о прекращении полномочий членов правления и совета.

Среди других нормативных документов, которые требовал отменить И.Коломойский, также решение Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 19-28 декабря 2016 года о регистрации выпуска акций ПриватБанка в рамках докапитализации и отчета о результатах их размещения.

Экс-владелец ПриватБанка также требовал признать незаконным договор купли-продажи акций банка, заключенный между Минфином, как покупателем, и всеми лицами, которые на 21 декабря 2016 года были их владельцами, как продавцами.

Вынесенные по этому делу в декабре 2017 года и мае 2018 года определения запрещены для опубликования, однако из определения суда от 12 марта 2019 года известно, что в конце мая 2018 года истец поддал заявление о смене исковых требований. Нацбанк просил суд не принимать это заявление И.Коломойского, однако суд ему отказал.

Дело рассматривает коллегия суда в составе председательствующего Игоря Качура и судей Владимира Келеберды и Виталия Амелехина.

Как сообщалось, 1 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева завершил слушание данного дела по существу, а 2 апреля объявил перерыв до 18 апреля.

Ответчиками по делу выступают НБУ, Фонд гарантирования вкладов физлиц, Кабинет министров и НКЦБФР о национализации ПриватБанка". В качестве третьих лиц также привлечены ПриватБанк и Минфин.

Как сообщалось, 18 декабря 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими их которых на тот момент были И.Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн за счет выпуска гособлигаций, впоследствии увеличенную еще на несколько десятков миллиардов гривень. В настоящее время его уставный капитал составляет 206,06 млрд грн.

Теги: #нбу #украина #суд #приватбанк
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