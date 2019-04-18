АМКУ в четверг примет решение по делу о покупке ДТЭК "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в четверг намерен принять решение по вопросу рассмотрения дел о концентрации в виде покупки компанией "ДТЭК Нефтегаз" акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня АМКУ.

Как сообщалось, в апреле АМКУ сообщил о готовности "ДТЭК Нефтегаз" после покупки "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" взять на себя определенные обязательства. В связи с этим до 17 апреля комитет изучал мнение рынка.

ДТЭК до запуска нового оптового рынка э/э был готов не предлагать для избрания в Совет Оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) от поставщиков и операторов системы распределения более двух кандидатов от предприятий, связанных отношениями контроля с "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".

Еще одним самоограничением, о котором заявил ДТЭК, является покупка "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" электроэнергии для компенсации технологических потерь на конкурсной основе, а также размещение на их сайтах информации о каждом факте отказа поставщикам электроэнергии в заключении договора о предоставлении услуг по распределению и их причинах в течение трех лет с даты концентраций.

Как сообщалось, в начале 2019 года "ДТЭК Нефтегаз", отвечающий за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга "ДТЭК", стал собственником 16,77% акций АО "Одессаоблэнерго" и 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго".

В середине марта АМКУ объявил опрос участников рынка, в связи с намерением "ДТЭК Нефтегаз" купить свыше 50% в "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго".