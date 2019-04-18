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12:11 18.04.2019

Ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы удержатся в ряде областей Украины

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Ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы удержатся в ряде областей Украины

В ближайшие сутки, 19 апреля, территория Украины останется в холодной воздушной массе, на востоке страны - с ночными заморозками. Атмосферный фронт, перемещающийся с Беларуси, принесет небольшой дождь в большинство северных, центральных и южных областей, сообщает Укргидрометцентр.

В большинстве северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве западных, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных, Сумской и Запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем 10-15° тепла, на Закарпатье до 20°.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 апреля самая высокая температура днем была +26,3 в 1920 году, самая низкая ночью -4,7 в 1979 году.

20 апреля в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в отдельных районах, кроме юга, сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°.

В Киеве - без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 12-14° тепла.

Теги: #погода #украина
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