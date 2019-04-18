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11:24 18.04.2019

На передовой на Донбассе сегодня находится почти 50 тыс. военных

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На передовой на Донбассе сегодня находится почти 50 тыс. военных

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос сообщил, что на сегодняшний день на передовой в зоне проведения операции объединенных сил находится почти 50 тыс. военнослужащих.

Как сообщает в четверг пресс-служба СНБО, С.Кривонос сдал кровь для раненых украинских военных в Главном военном клиническом госпитале и призвал всех неравнодушных поступить так же.

"Пока вы думаете о политике, в киевский военный госпиталь с "передка" уже несколько дней подряд подвозят раненых. Шестой год войны. На передовой сегодня почти 50 тыс. бойцов. Не забывайте о них. Сдал для них кровь, и вас приглашаю", - сказал С.Кривонос.

Теги: #кривонос #снбо #военные #оос #украина #донбасс
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