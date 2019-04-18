В УПЦ (МП) заявляют о захвате храма в Ровенской области сторонниками ПЦУ

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляют, что в с.Полесском Ровенской области активисты Православной церкви Украины штурмом захватили Свято-Михайловский храм.

"17 апреля, активисты "ПЦУ" штурмом, при помощи драки и лома, захватили Свято-Михайловский храм в с.Полесское Березновского района Сарненско-Полесской епархии УПЦ. Как сообщили информационно-просветительскому отделу УПЦ очевидцы, возглавляли беззаконные действия сторонников "ПЦУ" непосредственно начальник районного отделения полиции и сельский голова", - сообщается на сайте УПЦ (МП).

В УПЦ (МП) утверждают, что повод для провокационных действий активистов Православной церкви Украины дал глава Ровенской областной государственной администрации Алексей Муляренко, который "зарегистрировал общину "ПЦУ" на основании личных данных религиозной Свято-Михайловской общины УПЦ". "Поддерживает эту конфликтную ситуацию глава Березновской райгосадминистрации Виталий Люшин", - отмечается в сообщении.

"Именно с этими так называемыми "документами", по словам очевидцев, сегодня и собрались у Свято-Михайловского храма УПЦ в селе Полесское агрессивно настроенные сторонники "ПЦУ" - заявили, что отныне храм их, и штурмом, избивая верующих и ломая церковные двери ломом, захватили храм", - заявили в УПЦ (МП).

В сообщении также утверждается, что настоятель общины УПЦ (МП) отец Стефан Корольчук после общения с начальником отделения полиции Березновского района Андреем Кушиком попал в больницу с инсультом.

В настоящее время у агентства " Интерфакс-Украина" нет информации об инциденте от полиции Ровенской области.