События

10:55 18.04.2019

Полиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в своего оппонента во время ссоры

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Полиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в своего оппонента во время ссоры

Полиция задержала жителя пос.Рогань Харьковской области, который во время ссоры бросил гранату в сторону своего оппонента.

"36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления (покушение на умышленное убийство - ИФ) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в четверг.

Как сообщалось, вечером 3 апреля с.Малая Рогань возникла ссора между двумя мужчинами. Один из них бросил гранату в сторону оппонента, но тот успел забежать за дом прежде, чем боеприпас взорвался.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #граната #украина #полиция #харьковская_область
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