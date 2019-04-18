Полиция задержала жителя Харьковской области, бросившего гранату в своего оппонента во время ссоры

Полиция задержала жителя пос.Рогань Харьковской области, который во время ссоры бросил гранату в сторону своего оппонента.

"36-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления (покушение на умышленное убийство - ИФ) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области в четверг.

Как сообщалось, вечером 3 апреля с.Малая Рогань возникла ссора между двумя мужчинами. Один из них бросил гранату в сторону оппонента, но тот успел забежать за дом прежде, чем боеприпас взорвался.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.