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10:20 18.04.2019

Правоохранители задержали членов преступной группы, обманувших под предлогом продажи автомобилей более 200 украинцев

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Правоохранители задержали членов преступной группы, обманувших под предлогом продажи автомобилей более 200 украинцев

Киевская прокуратура вместе с полицией задержали участников преступной группы, которые под предлогом продажи автомобилей завладели средствами более 200 граждан в нескольких регионах Украины

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры города Киева, пресечена деятельность организованной преступной группы, участники которой под предлогом продажи несуществующих автомобилей и сельскохозяйственной техники, завладели средствами граждан на сумму почти 7 млн гривен.

Преступная группа действовала на территории Киева, Запорожской и Николаевской областей.

Организатором оказалась 33-летняя уроженка Николаевщины, которая привлекла к противоправной деятельности около 10 человек. Для реализации преступной схемы злоумышленница снимала офисные помещения и создала ряд фиктивных предприятий.

Согласно распределению ролей участники группы размещали на популярных интернет-сайтах объявления о продаже транспортных средств по ценам ниже среднерыночных.

Потенциальных клиентов, которые приходили в офис, менеджеры склоняли к заключению договора купли-продажи транспортного средства с обязательным предоплатой в размере от 30 до 50% от его стоимости. Однако, получив от потерпевших средства, работники офиса отвлекали их внимание и оказывали на подпись другой договор, который вообще не касался этой сделки. Лишь впоследствии, ознакомившись с документами, пострадавшие узнавали, что оплатили только услуги этого общества или взяли у них кредит на сумму до 600 тыс. грн.

С октября 2017г. по апрель 2019г. участники преступной группы обманули не менее 200 граждан на территории указанных регионов и завладели их средствами на сумму 7 млн грн.

В рамках расследования в Киеве, Запорожье и в Николаевской области проведены обыски.

В четверг пяти участникам группы, в том числе женщине-организатору, сообщено о подозрении в совершении мошенничества в составе организованной преступной группы. Двум лицам сообщено о подозрении заочно.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие продолжается.

Теги: #киев #прокуратура #украина #правоохранители
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