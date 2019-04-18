События

08:38 18.04.2019

Саудовская Аравия примет ежегодный саммит G20 в ноябре 2020 года

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Саудовская Аравия примет ежегодный саммит G20 в ноябре 2020 года

Столица Саудовской Аравии Эр-Рияд в ноябре 2020 года примет ежегодный саммит G20, сообщили в среду официальные саудовские СМИ.

По их данным, двухдневный саммит в Эр-Рияде пройдет 21-22 ноября. Это будет первая в истории встреча в верхах G20, которая состоится в Саудовской Аравии.

"Саудовская Аравия с нетерпением ожидает проведения саммита в 2020 году. Саммит "Группы двадцати", под председательством хранителя двух святынь (Мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине - ИФ) короля Салмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, станет главным форумом для международного экономического сотрудничества", - отмечается в сообщениях.

По данным СМИ, в преддверии саммита в 2020 году в Саудовской Аравии пройдут подготовительные встречи на уровне министров, а также встречи высокопоставленных правительственных чиновников из стран-участниц G20 и представителей международных организаций, бизнеса и гражданского общества.

Теги: #саударавия #саммит #g20
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