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08:23 18.04.2019

Членам вооруженной группы, задержанным возле с.Иванковичи, суд избрал меру пресечения

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Членам вооруженной группы, задержанным возле с.Иванковичи, суд избрал меру пресечения

Членам вооруженной группы, задержанным в понедельник, 15 апреля, возле с.Иванковичи Киево-Святошинского района Киевской области, суд избрал меру пресечения, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"Суд избрал им (задержанным – ИФ) меру пресечения. Организацию покушения на убийство с пулеметом при задержанных суд оценил в 192,1 тыс. грн", – написал он на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Как сообщалось, сотрудники Главного управления Нациоанльной полиции в Киевской области задержали в понедельник возле с.Иванковичи Киево-Святошинского района Киевской области вооруженную группу людей, которые во время задержания оказали сопротивление сотрудникам полиции.

"По предварительной информации, трое лиц готовили преступление против одного известного в преступном мире авторитета по заказу пока неустановленных лиц. В то же время, задержание происходило в лесу рядом с дорогой, которая ведет к с.Иванковичи. Ввиду того, что… именно в Иванковичах проживает семя кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, отдельные СМИ ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушение на него. Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины В.Зеленскому не имеет", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции подчеркивают, что у правоохранительных органов отсутствует какая-либо информация о подготовке задержанной группой преступления в отношении В.Зеленского. "Преступление они готовили против другого лица, которое по стечению обстоятельств также проживает неподалеку. Правоохранители провели длительную и кропотливую работу с целью предотвращения совершения особо тяжкого преступления, которая вчера дала свои результаты", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в понедельник вечером народный депутат, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция "в непосредственной близости от дома одного из кандидатов в президенты Украины задержала группу лиц, готовящих убийство по мотивам мести". "Эта группа переоборудовала джип "Тойота Прадо" под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более 3 км. Преступники затаились в лесу, рядом с дорогой, которая ведет из поселка Иванковичи… Уголовный розыск и спецподразделение полиции КОРД провели "на отлично" спецоперацию с применением табельного оружия, задержали троих опасных бандитов и сохранили жизни людей", - написал он на своей странице в соцсети Facebook.

А.Геращенко также добавил, что полиция проверяет информацию о том, почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулеметом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает один из кандидатов в президенты.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ответ на это заявила, что информации, что задержанная группа лиц готовила покушение на В.Зеленского, у правоохранителей нет. "Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленскому не имеет. В правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по подготовке ими преступления в отношении последнего", - написала она на своей странице в Facebook.

Теги: #киевская #мера_пресечения #украина #преступники
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