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07:54 18.04.2019

Трамп и Абэ встретятся 26 апреля в Вашингтоне

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Трамп и Абэ встретятся 26 апреля в Вашингтоне

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 26 апреля в Вашингтоне, сообщает The Mainichi со ссылкой на источники.

Как отмечают собеседники издания, С.Абэ и Д.Трамп, вероятно, подтвердят необходимость полного соблюдения международным сообществом санкций ООН в отношении Северной Кореи, чтобы заставить коммунистическую страну провести полную денуклеаризацию.

Ожидается, что премьер-министр Японии и президент США также обсудят торговые отношения двух стран.

Кроме того, они, вероятно, будут координировать поездку Д.Трампа в Японию, запланированную с 26 по 28 мая.

Помимо майского визита, Д.Трамп планирует совершить еще одну поездку в Японию в конце июня для проведения саммита G20 в Осаке.

По данным источников газеты, С.Абэ также планирует присутствовать на дне рождении первой леди Мелании Трамп 26 апреля.

Кроме того, в расписании японского премьер-министра значится игра в гольф с президентом США 27 апреля за пределами столицы.

Теги: #япония #сша #встреча #лидеры
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