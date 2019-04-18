В Киеве проверят все объекты культурного наследия на соблюдение пожарной безопасности

Киевская городская государственная администрация проверит все объекты культурного наследия и сакральные сооружения в столице на предмет соблюдения пожарной и техногенной безопасности, сообщили в пресс-службе Киевгорадминистрации.

"В столице проверят объекты культурного наследия и культовые сооружения на предмет соблюдения пожарной и техногенной безопасности. Соответствующее отдельное поручение подписал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник", - сказано в сообщении на сайте мэрии в среду.

Планируется обследовать объекты всех форм собственности. Также проверят наличие охранных договоров, которые в соответствии с законодательством должны заключать собственники.

"В случае не заключения охранных договоров на коммунальные объекты культурного наследия Департамент культурного наследия будет накладывать штрафные санкции согласно Закону", - отметил Н.Поворозник.

В целом на мероприятия по охране и сохранению культурного наследия в течение следующих трех лет планируется потратить почти 248 млн грн. Наибольшая сумма запланирована на реставрацию и развитие объектов культурного наследия – 74,3 млн грн.

"В целом Программа разработана для проведения проверки состояния объектов культурного наследия и предусматривает быстрое реагирование на различные угрозы по их сохранению. Согласно документу, запланирована реставрация и развитие памятников, выкуп аварийных объектов, контроль за их надлежащим содержанием и сохранением", - добавил Н.Поворозник.

На сегодняшний день в Киеве расположены 3552 объекта культурного наследия, из которых 344 - национального значения, 1980 - местного, 1228 - вновь открывшиеся.