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04:15 18.04.2019

США внесли ЦБ Венесуэлы в санкционные списки, его активы в США заблокированы

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США внесли ЦБ Венесуэлы в санкционные списки, его активы в США заблокированы

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в среду включило Центральный банк Венесуэлы в санкционные списки, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Минфин вводит санкции против Центрального банка Венесуэлы, чтобы предотвратить его использование режимом Венесуэлы в качестве инструмента, продолжающего разграблять венесуэльские активы и эксплуатировать госучреждения для обогащения коррумпированных представителей режима", - приводятся в пресс-релизе слова министра финансов Стивена Мнучина.

Также в сообщении отмечается, что под санкции попала глава ЦБ Илиана Хосефа Русса Теран.

Санкции подразумевают блокировку активов ЦБ и его главы на территории США, американцам запрещается вести с ними дела.

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео объявил, что власти США разрешат подавать иски против иностранных компаний, которые работают на Кубе, используя конфискованную Гаваной у американцев собственность.

По словам помощника госсекретаря Ким Брайер, данные меры в отношении Кубы связаны с политикой Гаваны, в том числе, направленной на поддержку правительства венесуэльского президента Николаса Мадуро.

21 января 2019 года в Каракасе была предпринята попытка мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм. После этого инцидента Верховный суд Венесуэлы отстранил с поста председателя Национальной ассамблеи лидера оппозиции Хуана Гуайдо. В ответ тот призвал жителей Каракаса и других городов Венесуэлы выйти на акции протеста.

Практически сразу после этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, ряд стран ЕС и ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы или выразили ему поддержку.

При этом президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддерживают Россия, Мексика, Куба, Боливия и Турция.

Теги: #венесуэла #сша #санкции #цб
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