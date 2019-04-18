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03:21 18.04.2019

Экс-руководитель одного из банковских отделений Запорожья получила 7 лет тюрьмы из-за хищений средств

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Экс-руководитель одного из банковских отделений Запорожья получила 7 лет тюрьмы из-за хищений средств

Экс-руководитель одного из банковских отделений Запорожья, похитившая $80 тыс. и 20 тыс. грн, приговорена судом к семи годам лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области, Жовтневый районный суд Запорожья вынес приговор по делу об особо тяжком коррупционном преступлении, совершенном бывшей на то время руководительницей местного отделения банка.

По данным следствия, банкир подделывала документы, используя данные информационных систем, и пополняла личные банковские карты деньгами клиентов банка. Следствием доказано, что злоумышленница завладела $80 тыс. и 20 тыс. грн.

Суд признал ее виновной и определил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать должности в финансово-экономической и банковской сфере.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск банка, в соответствии с которым с осужденной будет взыскана сумма материального убытка - 2 млн 157 тыс. грн.

Теги: #банкир #украина #запорожье #приговор #хищение
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