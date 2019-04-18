Болтон предостерег Россию и другие страны от поддержки правительства Мадуро

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду заявил, что Россия и другие страны должны обратить внимание на новые американские санкции против Венесуэлы и не оказывать поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро.

"Новые санкции против Венесуэлы являются предупреждением для всех иностранных действующих лиц, в том числе для России, о недопустимости военной поддержки правительства Мадуро", - приводят издания слова Дж.Болтона.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в среду включило Центральный банк Венесуэлы в санкционные списки. Санкции подразумевают блокировку активов ЦБ на территории США, американцам запрещается вести с ним дела.