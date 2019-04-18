События

02:36 18.04.2019

Болтон предостерег Россию и другие страны от поддержки правительства Мадуро

1 мин читать
Болтон предостерег Россию и другие страны от поддержки правительства Мадуро

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в среду заявил, что Россия и другие страны должны обратить внимание на новые американские санкции против Венесуэлы и не оказывать поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро.

"Новые санкции против Венесуэлы являются предупреждением для всех иностранных действующих лиц, в том числе для России, о недопустимости военной поддержки правительства Мадуро", - приводят издания слова Дж.Болтона.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в среду включило Центральный банк Венесуэлы в санкционные списки. Санкции подразумевают блокировку активов ЦБ на территории США, американцам запрещается вести с ним дела.

Теги: #венесуэла #сша #санкции #предупреждение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:31 18.04.2019
Американские лоббисты работают над усилением имиджа Зеленского в США, команду представляет экс-глава Нафтогаза Дубина

Американские лоббисты работают над усилением имиджа Зеленского в США, команду представляет экс-глава Нафтогаза Дубина

22:14 17.04.2019
США ограничивают денежные переводы и поездки на Кубу, вводят санкции против ЦБ Венесуэлы

США ограничивают денежные переводы и поездки на Кубу, вводят санкции против ЦБ Венесуэлы

19:35 17.04.2019
ЕС подготовил предварительный список товаров из США для введения импортных пошлин

ЕС подготовил предварительный список товаров из США для введения импортных пошлин

16:55 17.04.2019
Компании получили первые решения судов относительно обжалования приказов МЭРТ о спецсанкциях

Компании получили первые решения судов относительно обжалования приказов МЭРТ о спецсанкциях

07:17 17.04.2019
Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден

Трамп заявил, что его основными соперниками в борьбе за президентский пост в 2020 году будут демократы Сандерс и Байден

06:10 17.04.2019
Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса США против поддержки Саудовской Аравии в Йемене

03:01 17.04.2019
К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

20:33 16.04.2019
Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

Трамп предложил Макрону помощь в восстановлении Нотр-Дама

20:18 15.04.2019
Минюст США предаст гласности отредактированный доклад Мюллера в четверг - СМИ

Минюст США предаст гласности отредактированный доклад Мюллера в четверг - СМИ

18:31 15.04.2019
Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Министерства здравоохранения Украины и США планируют заключить меморандум о сотрудничестве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

ГБР расследует дело о получении Сытником неправомерной выгоды от экс-нардепа Крючкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд отменил арест счетов банка ВБР - Сарган

Жвания опроверг информацию о подаче иска о Порошенко и остальных чиновниках

Международный трибунал по морскому праву подтверждает получение запроса от Киева о применении временных мер для России с целью освобождения захваченных ею украинских моряков

В ЕС вновь заявили, что ожидают от России немедленного и безоговорочного освобождения украинских моряков

ЦИК разрешила УИК на антарктической станции "Академик Вернадский" изготовить бюллетени для голосования во 2-м туре выборов

eBay выставила на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Гройсман обсудил с Фриланд избирательную кампанию в Украине и подготовку конференции по вопросам реформ

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Минирование зданий горсовета и вокзала Днепра оказались ложными – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА