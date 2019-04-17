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23:11 17.04.2019

Жвания опроверг информацию о подаче иска о Порошенко и остальных чиновниках

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Жвания опроверг информацию о подаче иска о Порошенко и остальных чиновниках

Экс-народный депутат Давид Жвания заявил, что не подавал иск в столичный суд с требованием запретить выезжать за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим высокопоставленным чиновникам в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов и в течение одного года после их освобождения, заявил он в комментарии интернет-изданию "Украинская Правда".

"Я опровергаю, никакого иска я не подавал. В этом дурдоме я принимать участия не хочу", - цитирует Д.Жвания сайт издания в среду вечером.

Он добавил, что позвонил на сайт Окружного административного суда г.Киева, который опубликовал соответствующую информацию.

По его словам, он спросил, каким образом на сайте суда появилось заявление от его имени, которое не подписано, отметил Д.Жвания. Однако в суде ему сказали, что уже не работают.

"Я утром буду обращаться в суд, чтобы они объяснили, каким образом появился. Они объяснили, что это по почте кто-то направил и они обнародовали на сайте, а я никакого искового заявления не отправлял", - утверждает Д.Жвания.

"Иск не зарегистрирован, он не имеет номера, они просто вывесили на сайт, что такое заявление есть, подписи нет, это просто хаос. Если бы я подавал такое заявление, так я бы вышел и сказал об этом. Это очень серьезное заявление для того, чтобы это по почте отправлять в суд", - отметил экс-нардеп.

Теги: #жвания #порошенко #украина #опровержение #иск
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