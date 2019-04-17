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21:35 17.04.2019

Международный трибунал по морскому праву подтверждает получение запроса от Киева о применении временных мер для России с целью освобождения захваченных ею украинских моряков

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Международный трибунал по морскому праву (МТМП) подтверждает получение запроса Украины о применении временных мер с целью освобождения украинских моряков, захваченных с применением силы Россией в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

"Я хотел бы подтвердить, что 16 апреля 2019 года Украина подала запрос в Трибунал о назначении временных мер в соответствии с пунктом 5 статьи 290 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву в споре между Украиной и Российской Федерации о "неприкосновенности трех украинских военных кораблей и двадцати четырех военнослужащих на борту", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в среду в пресс-службе МТМП.

В пресс-релизе, распространенном МТМП, также отмечается, что слушания по запросам о назначении временных мер обычно проводятся через две-три недели после подачи запроса в Трибунал. "Дата будет объявлена в ближайшие дни", - констатировали в МТМП.

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщило, что запрос о применении временных мер направлен на защиту от серьезного и непоправимого вреда, который будет причинен продолжающимся удержанием военно-морских судов Украины и продолжающимся удержанием и судебным преследованием их военнослужащих.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву военно-морские суда и их персонал имеют абсолютный иммунитет, который предусматривает, что иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить. "Захват Россией судов Украины в Черном море, продолжающееся удерживание судов и членов их экипажей, а также попытка уголовного преследования 24 украинских моряков грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву", - подчеркнули в МИД.

Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву за временными мерами в отношении России для освобождения украинских моряков и судов, захваченных в результате агрессии РФ в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Теги: #международный_трибунал #украина #запрос #моряки
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