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21:03 17.04.2019

В ЕС вновь заявили, что ожидают от России немедленного и безоговорочного освобождения украинских моряков

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В ЕС вновь заявили, что ожидают от России немедленного и безоговорочного освобождения украинских моряков

В Европейском Союзе вновь заявили, что ожидают от России немедленного и безоговорочного освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива, срок ареста которых был продлен Лефортовским районным судом Москвы до 20-х чисел июля.

Соответствующее заявление официального представителя ЕС было распространено в среду в Брюсселе. "ЕС неоднократно заявлял о своих ожиданиях, что Россия немедленно и безоговорочно освободит 24 захваченных украинских моряка. В то время как моряки остаются в заключении, Россия должна уважать их право на юридическое представительство, беспрепятственный доступ со стороны консульских властей и обеспечить, чтобы все члены экипажа получали надлежащую медицинскую помощь, поскольку некоторые из них были ранены во время захвата", - сказано в заявлении.

Официальный представитель напомнил, что ранее ЕС отреагировал на эскалацию в Керченском проливе, добавив российских чиновников в список тех, к кому за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, были применены санкции. "Мы ожидаем, что Россия в соответствии с международным правом обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море", - подчеркнул он.

Кроме того, в заявлении указано, что и первоначальное задержание было предписано судом Симферополя "незаконно аннексированного Крымского полуострова". "Представительство Европейского Союза в Москве, а также ряд дипломатических миссий ЕС наблюдали за процессом в Лефортовском Мосгорсуде до того момента, когда слушания были объявлены закрытыми", - констатировал представитель ЕС.

При этом он напомнил, что в ЕС расценивают как безосновательный захват моряков в районе Керченского пролива Россией с применением военной силы.

Как сообщалось, Лефортовский райсуд Москвы на заседании в среду, 17 апреля, продлил сроки ареста 24 украинским морякам до 24 июля и до 26 июля 2019 года.

Теги: #рф #ес #моряки
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