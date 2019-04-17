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20:53 17.04.2019

ЦИК разрешила УИК на антарктической станции "Академик Вернадский" изготовить бюллетени для голосования во 2-м туре выборов

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ЦИК разрешила УИК на антарктической станции "Академик Вернадский" изготовить бюллетени для голосования во 2-м туре выборов

Центральная избирательная комиссия разрешила участковой избирательной комиссии специального избирательного участка, образованного на полярной станции Украины (антарктическая станция "Академик Вернадский"), в виде исключения изготовить избирательные бюллетени для повторного голосования на выборах президента Украины непосредственно этой комиссией.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, рассмотрев соответствующее представление, Центризбирком на заседании в среду предоставил разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка №801052 территориального избирательного округа №223, образованного на полярной станции Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени для повторного голосования 21 апреля непосредственно этой комиссией в количестве 13 штук. Это на 0,5% превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном участке.

Как сообщалось, 31 марта в первом туре выборов президента Украины на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" проголосовали 34 человека - 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых 24-й Украинской антарктической экспедиции.

Теги: #полярная_станция #бюллетени #цик
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