Гройсман обсудил с Фриланд избирательную кампанию в Украине и подготовку конференции по вопросам реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в телефонной беседе с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд (Chrystia Freeland) обсудили подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Канаде в июле.

"Провел телефонный разговор с главой МИД Канады Христей Фриланд. Обсудили ход избирательной кампании, подготовку Третьей конференции по вопросам реформ, реализацию положений Соглашения о свободной торговле и санкционную политику против агрессора", - написал В.Гройсман в микроблоге в Твиттере в среду.

Как сообщил в марте посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, Международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 2-4 июля в г.Торонто (Канада).