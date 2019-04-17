События

19:49 17.04.2019

Гройсман обсудил с Фриланд избирательную кампанию в Украине и подготовку конференции по вопросам реформ

1 мин читать
Гройсман обсудил с Фриланд избирательную кампанию в Украине и подготовку конференции по вопросам реформ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в телефонной беседе с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд (Chrystia Freeland) обсудили подготовку к международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Канаде в июле.

"Провел телефонный разговор с главой МИД Канады Христей Фриланд. Обсудили ход избирательной кампании, подготовку Третьей конференции по вопросам реформ, реализацию положений Соглашения о свободной торговле и санкционную политику против агрессора", - написал В.Гройсман в микроблоге в Твиттере в среду.

Как сообщил в марте посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, Международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет 2-4 июля в г.Торонто (Канада).

Теги: #премьер #канада #разговор #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:29 16.04.2019
Обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву направлено на защиту украинских моряков

Обращение Украины в Международный трибунал по морскому праву направлено на защиту украинских моряков

00:02 16.04.2019
Данилюк не подтверждает, что он является претендентом на министра иностранных дел, в случае победы Зеленского на выборах

Данилюк не подтверждает, что он является претендентом на министра иностранных дел, в случае победы Зеленского на выборах

17:07 14.04.2019
МИД Судана призывает международное сообщество поддержать военные власти страны

МИД Судана призывает международное сообщество поддержать военные власти страны

08:31 11.04.2019
Британский премьер не исключила выхода страны из ЕС до 22 мая, что позволит не проводить выборы в Европарламент

Британский премьер не исключила выхода страны из ЕС до 22 мая, что позволит не проводить выборы в Европарламент

22:03 07.04.2019
Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

17:24 06.04.2019
Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

07:36 05.04.2019
МИД: фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остаются одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове

МИД: фабрикации политически мотивированных дел против граждан Украины остаются одной из ключевых репрессивных практик российских оккупантов на Крымском полуострове

02:03 04.04.2019
Североатлантический совет на уровне глав МИД проведет заседание в Вашингтоне

Североатлантический совет на уровне глав МИД проведет заседание в Вашингтоне

21:00 03.04.2019
Мэй и Корбин согласовали программу совместной работы для реализации Brexit

Мэй и Корбин согласовали программу совместной работы для реализации Brexit

13:28 03.04.2019
Украина не будет участвовать в заседании СМИД СНГ из-за прекращения участия в уставных органах Содружества

Украина не будет участвовать в заседании СМИД СНГ из-за прекращения участия в уставных органах Содружества

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

ГБР расследует дело о получении Сытником неправомерной выгоды от экс-нардепа Крючкова

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕС вновь заявили, что ожидают от России немедленного и безоговорочного освобождения украинских моряков

ЦИК разрешила УИК на антарктической станции "Академик Вернадский" изготовить бюллетени для голосования во 2-м туре выборов

eBay выставила на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

Зеленский сможет достойно дебатировать с Порошенко, а в ходе кампании он был собой и не пытался "играть в политика" – супруга

Защита обжалует решения Московского суда, продлившего арест 24 украинских моряков до конца июля

Минирование зданий горсовета и вокзала Днепра оказались ложными – ГСЧС

Нацсовет телерадио обратится в ЦИК из-за нарушения закона о выборах телеканалом "1+1"

Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

Экс-президент Перу Гарсия скончался в больнице после попытки самоубийства

Боевики 7 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в среду, потерь нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА