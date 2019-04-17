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19:27 17.04.2019

Минирование зданий горсовета и вокзала Днепра оказались ложными – ГСЧС

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Минирование зданий горсовета и вокзала Днепра оказались ложными – ГСЧС

Сообщение о минировании железнодорожного вокзала г.Днепр, поступившее в среду, оказалось ложным, сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Также в облуправлении ГСЧС сообщили, что поступало сообщение о минировании здания городского совета Днепра, однако оно тоже оказалось ложным.

Как сообщалось, в 17:01 от неизвестного лица поступила информация о минировании здания железнодорожного вокзала в городе и здания Днепропетровского областного управления статистики. Весь персонал и пассажиры, находившиеся в здании вокзала, были эвакуированы.

 

Теги: #лжеминирование #днепр
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