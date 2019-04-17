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19:10 17.04.2019

Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

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Евроскептики из Brexit Party в Великобритании могут выиграть выборы в Европарламент - опрос

Новая партия - Brexit Party - под руководством бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фаража набрала популярность и имеет реальные шансы опередить другие британские партии на майских выборах в Европарламент, сообщил в среду телеканал Sky News.

В соответствии с результатами опроса исследовательского агентства YouGov, Brexit Party в настоящее время может рассчитывать на поддержку 27% британцев, в то время как у бывшей партии Н.Фаража UKIP - 22%. Консерваторов поддерживают всего 15% избирателей, а за "Партию зеленых" готовы отдать свои голоса 10% британцев.

На прошлой неделе стало известно, что Н.Фараж возглавил евроскептическую партию Brexit Party. Ее название указывает на то, что создатели партии поддерживают выход Великобритании из ЕС.

ЕС и Великобритания достигли соглашения о продлении срока Brexit до 31 октября 2019 года.

Таким образом, Великобритании нужно будет участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут с 23 по 26 мая 2019 года. И Брюссель, и Лондон изначально неоднократно заявляли, что они хотели бы избежать участия британских депутатов в этих выборах.

Теги: #великобритания #европарламент #опрос
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