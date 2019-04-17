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17:57 17.04.2019

Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

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Суд арестовал экс-нардепа Крючкова на 45 суток с альтернативой залога в 7 млн грн – "Центр противодействия коррупции"

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату, руководителю компании "Энергомережа" Дмитрию Крючкову в виде содержания под стражей на 45 суток с альтернативой залога в сумме 7 млн грн, сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" (ЦПК).

"Соломенский районный суд Киева назначил Дмитрию Крючкову меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 45 дней с правом внесения залога в размере 7 млн грн", - говорится в сообщении ЦПК в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) задержали экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.

Д.Крючков в суде заявил, что директор НАБУ Артем Сытник получал от компании "Энергомережа" взятки.

Государственное бюро расследований (ГБР) 16 апреля начало досудебное расследование в уголовном производстве по факту получения директором Национального антикоррупционного бюро Украины А.Сытником неправомерной выгоды и особо крупном размере от Д.Крючкова и других неустановленных лиц.

Теги: #цпк #крючков #коррупция #украина #арест #суд
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