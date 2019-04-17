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17:33 17.04.2019

Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

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Порошенко: международный аудит "Укроборонпрома" уже запущен, моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию озвученных коррупционных обвинений

Президент Петр Порошенко уверен, что тема преодоления коррупционных рисков в госконцерне "Укроборонпром" может быть предметом публичной дискуссии по завершении независимого международного аудита госконцерна, а озвученные медиа в разгар предвыборной президентской кампании резонансные подозрения в причастности к коррупционным схемам топ-менеджеров оборонного сектора, включая экс-замглавы СНБО Олега Гладковского, должны быть расследованы правоохранительными органами и доказаны в суде.

Отвечая на вопрос о мерах антикоррупционной реформы в "Укрооборонпроме" в ходе дискуссии с представителями общественных организаций в Киеве в среду, П.Порошенко напомнил, что в марте СНБО принял решение о проведении независимого международного аудита госконцерна, которое обязало "Укроборонпром" предоставить для проверки необходимые документы, включая снятие с них грифа "Секретно", а также подобрать аудиторов, которые будут иметь доступ к гостайне, "чтобы обеспечить чистый и непредвзятый аудит, который вызовет доверие".

Он акцентировал, что проведение международного аудита "Укроборонпрома" требовало непростого решения о его финансировании. "Аудит стоит миллионы и миллионы долларов, которые необходимо уплатить из госбюджета, из средств налогоплательщиков", - уточнил президент.

П.Порошенко отметил, что уже принято решение правительства о финансировании аудита, и аудит "запущен": "Я предлагаю обсуждать вопрос аудита после его завершения", - сказал он.

При этом он напомнил, что озвученная в медиа в разгар президентской предвыборной кампании информация о коррупции в "Укроборонпроме" была "взята из утечки в правоохранительных органах".

"Три года велось расследование, за год до выборов была организована утечка информации, а за месяц до выборов она была обнародована", - заметил он.

В этой связи П.Порошенко пояснил: экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский "был уволен не потому, что была доказана его вина, а потому, что есть подозрение, что он может препятствовать следствию". При этом он напомнил, что все подозреваемые в коррупции госменеджеры ОПК, включая О.Гладковского, должны пройти проверку на детекторе лжи.

Вместе с тем, отметил он, уже инициированы изменения в законодательство о снятии секретности со статей гособоронзаказа (ГОЗ), которые не влияют на обороноспособность государства.

Координация проведения международного аудита "Укробронпрома" в контексте снижения коррупционных рисков в госконцерне возложена на имеющего авторитет в оборонном секторе нового замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса, напомнил П.Порошенко.

"Моя задача обеспечить, чтобы никто не препятствовал расследованию", - резюмировал он.

Как сообщалось, возглавлявший с августа 2014 года по март 2018 года межведомственную комиссию по вопросам ОПК при СНБО, а также с июня того же года – и по март 2019 года межведомственную комиссию по вопросам ВТС и экспортному контролю, первый замсекретаря СНБО О.Гладковский был уволен указом президента 4 марта с целью обеспечения объективного расследования получившей широкий общественный и политический резонанс информации о коррупции в оборонном секторе проекта 24 телеканала "Наши гроши" производства Bigus Info.

25 февраля - 11марта проект "Наши гроши" обнародовал в рамках четырехсерийного сериала информацию о коррупционной схеме закупок в 2015-2017 годах бронетанковыми предприятиями "Укроборонпрома" в рамках программы импортозамещения контрабандных комплектующих из РФ через фиктивные фирмы-прокладки, включая ООО "Оптимумспецдеталь". Среди центральных фигурантов схемы в телепроекте был назван Игорь Гладковский - старший О.Гладковского. Как утверждали журналисты, в числе фигурантов схемы, которую за дачу взяток на системной основе "крышевали" сотрудники Генпрокуратуры, Военной прокуратуры ГПУ, СБУ, ГФС и НАБУ, также президент П.Порошенко, экс-первый замсекретаря СНБО О.Гладковский, нынешний глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин.

В "Укроборонпроме" ранее уточнили, что авторы телепроекта манипулятивно использовали закрытую информацию возбужденных правоохранителями в 2015-2016 годах уголовных производств по поводу деятельности ООО "Оптимумспецдеталь" и увязали очередной медийный скандал вокруг госконцерна с новой информационной диверсией против Украины.

Теги: #укроборонпром #порошенко #коррупция #гладковский #украина
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