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16:22 17.04.2019

МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

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МВД приглашает представителей штабов кандидатов в президенты на совещание по безопасности в ходе дебатов на "Олимпийском"

Министерство внутренних дел Украины ждет представителей штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского в 17.00 в среду на совещание по обеспечению безопасности в ходе дебатов на НСК "Олимпийский", заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы ожидаем до 60 тыс человек на дебаты. Исходя из этого, пригласили представителей штабов (на 17:00 в МВД)", - сказал А.Аваков.

"Видим разночтения в нюансах, которые могут повлиять на безопасность", - пояснил министр предмет встречи.

Теги: #аваков #дебаты #укриана #мвд #выборы
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