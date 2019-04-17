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14:06 17.04.2019

НБУ обновит требования к заполнению реквизитов расчетных документов с введением IBAN

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НБУ обновит требования к заполнению реквизитов расчетных документов с введением IBAN

В связи с введением в Украине международного номера банковского счета IBAN Национальный банк Украины (НБУ) обновит требования к заполнению реквизитов расчетных документов, сообщил НБУ на сайте.

Центробанк уточняет, что, в частности, с 1 ноября 2019 года в расчетных документах будет исключен реквизит "Код банка". Его исключение позволит избежать дублирования реквизитов при оформлении расчетных документов на перевод средств и привести нормативные акты НБУ в соответствие с требованиями международных стандартов в банковской сфере.

"Международный номер банковского счета IBAN уже содержит информацию с кодом банка. Использование этого стандарта благодаря сокращению реквизитов должно сделать более удобным оформления расчетных документов", - отмечается в сообщении.

Соответствующие изменения содержит проект постановления правления НБУ "Об утверждении изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте", который обнародован на сайте центробанка для общественного обсуждения.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: код страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета. В целом введение IBAN позволит гармонизировать украинское платежное пространство с европейским, а также будет способствовать дальнейшей запланированной модернизации системы электронных платежей Нацбанка.

НБУ будет принимать замечания и предложения к проекту документа до 17 мая 2019 года.

Как сообщалось, НБУ по просьбе банковского сообщества перенес старт введения международного номера банковского счета IBAN в Украине на 5 августа с 1 апреля 2019 года в связи с необходимостью обеспечения качественной доработки банками программного обеспечения систем дистанционного обслуживания клиентов.

С 5 августа 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов будут менять в соответствии с требованиями этого стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета.

В то же время, как и планировалось ранее, применение IBAN с 1 ноября 2019 года станет обязательным для клиентов всех банков Украины при осуществлении денежных переводов как в национальной, так и в иностранных валютах, в том числе при трансграничных переводах. В период с 5 августа по 31 октября 2019 года клиенты банков в реквизитах расчетных документов смогут указывать как действующий номер счета и код банка, так и IBAN.

Теги: #нбу #украина #iban
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