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13:53 17.04.2019

Дожди в ближайшие сутки покинут Украину, станет немного теплее

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Дожди в ближайшие сутки покинут Украину, станет немного теплее

В Украине в ближайшие сутки 18 апреля ожидается рост атмосферного давления и прекращение осадков в большинстве областей страны, кроме Прикарпатья и юга; ночью в северо-восточной части похолодает, а днем слегка потеплеет и станет менее облачно, сообщает Укргидрометцентр.

В южных областях и на Прикарпатье прогнозируется дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных областей на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла, на Закарпатье 18-20°; в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла.

В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 апреля самая высокая температура днем была 25,1° в 1920 году, самая низкая ночью -4,7° в 1895 году.

В Украине 19 апреля в северных регионах, Винницкой, Черкасской, Хмельницкой и Черновицкой областях местами прогнозируется небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, в большинстве северных и центральных регионах и Запорожской и Херсонской областях заморозки на поверхности почвы 0-5°, в восточных областях и Сумской области ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 10-15° тепла, в Закарпатье до 20°.

В Киеве 19 апреля без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Теги: #погода #украина
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