СБУ установила организатора убийств Хараберюша и Шаповала

Служба безопасности Украины установила организатора убийств сотрудника СБУ Александра Хараберюша и сотрудника разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"Настоящим организатором убийств, вследствие которых погибли Александр Хараберюш и Максим Шаповал, и должен был быть ликвидирован еще один офицер украинских спецслужб, является генерал-лейтенант ФСБ РФ Минаев Дмитрий Викторович, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в среду.

По словам главы СБУ, в дни подрыва автомобилей А.Хараберюша и М.Шаповала Д.Минаев "лично контролировал финальную фазу террористических операций, находясь в так называемом "центре специальных операций МГБ ДНР".

Как сообщалось, 31 марта 2017 года неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился А.Хараберюш. 31 октября того же года глава СБУ Василий Грицак сообщил, что спецслужба раскрыла преступление. В тот же день сотрудники спецслужбы задержали в Одессе жительницу Донецка Юлию Прасолову, подозреваемую в совершении теракта. По словам главы СБУ, за выполнение теракта Ю.Прасолова получила $15 тыс.

4 октября 2018 года Ильичевский районный суд Мариуполя (Донецкая обл.) приговорил Ю.Прасолову к 12 годам лишения свободы. По данным СБУ, контрразведчика спецслужбы взорвали по заказу террористов "ДНР".

Утром 27 июня 2017 года в Соломенском районе Киева произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб М.Шаповал. Было открыто уголовное производство по ст.258 УК Украины (теракт).