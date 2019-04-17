Во Львове умер историк и диссидент Валентин Мороз

Историк, публицист и диссидент Валентин Мороз умер во Львове на 84-м году жизни, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"16 апреля отошел в вечность политзаключенный, публицист и историк Валентин Мороз. Громада города Львова приносит соболезнования родным и близким", - сказано в сообщении горсовета в среду.

Валентин Мороз родился 15 апреля 1936 года на Волыни, окончил исторический факультет Львовского госуниверситета, работал преподавателем в Волынской и Ивано-Франковской областях.

В 1965 году был осужден на 4 года тюремного заключения за антисоветскую деятельность, а в 1970 году – арестован повторно и по той же статьей осужден на 6 лет тюрьмы и 5 лет поселения.

В 1979 году В.Мороза и еще четверых диссидентов обменяли на двоих советских шпионов, и таким образом он оказался в США, а потом в Канаде, где занимался преподавательской и общественной деятельностью.

В 1990 году вернулся в Украину.

Автор ряда работ по истории Украины. В частности, из-под его пера вышел фундаментальный труд в трех томах "Украина в ХХ веке", а также работы "Национализм ХХ века", "Сталин и коллективизация", "Создание ОУН", "Пацификация в Галичине".