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12:49 17.04.2019

Кабмин инициирует создание е-реестра географических названий

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Кабмин инициирует создание е-реестра географических названий

Кабмин инициирует создание е-реестра географических названий

Киев. 17 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Кабинет министров Украины согласовал законопроект, который предусматривает создание электронного реестра географических названий.

Согласно пояснительной записке к проекту решения Кабмина, законопроект направлен на создание правовых оснований для создания и ведения Государственного реестра географических названий в электронном виде, а также для учета и госрегистрации географических названий, предоставления информации из реестра. Органом, ответственным за ведение реестра, является Госгеокадастр.

"Достоверные и однозначные названия географических объектов имеют важное значение для принятия управленческих решений госорганами, экономического развития, охраны окружающей природной среды, торговли, сбережения культурного наследия, международного сотрудничества, координации служб экстренной помощи", - указано в документе.

Теги: #география #украина #кабмин
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