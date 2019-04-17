Крючков заявил, что координировался с Кононенко относительно работы компании "Энергомережа"

Бывший народный депутат, руководитель компании "Энергомережа" Дмитрий Крючков, которому суд избирает меру пресечения, заявил, что люди из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко предложили ему для реализации контракта на поставки электроэнергии поделился частью корпоративных прав, сообщает интернет-издание LB.ua из зала суда.

"В конце 2014 года президент Порошенко (президент Украины Петр Порошенко - ИФ) собрал СНБО для рассмотрения вопроса о сокращении в пиковые периоды потребления электроэнергии из-за конфликта в Крыму. Тогда генерация не покрывала потребности. По итогам СНБО секретарь Турчинов (секретарь СНБО Александр Турчинов - ИФ) поручил Минтопэнерго провести конкурс по подбору компаний для импорта электроэнергии. Конкурс был проведён, и были выбраны две компании: ДТЭК и "Энергомережа", которые поровну разделили объемы для поставки электроэнергии. Мы поставляли электроэнергию на абсолютно законных основаниях", - сказал Д.Крючков на заседании Соломенскогого районного суда г.Киева в среду.

Экс-депутат сообщил, что сразу же после заключения контрактов на поставку электроэнергии к нему приехали "люди от Порошенко". "Не буду сейчас называть фамилии, где мне предложили: для реализации контракта поставки электроэнергии, чтобы я поделился частью корпоративных прав "Энергомережи"", - сказал Д.Крючков.

Он также сообщил, что контактировал по этим вопросам с народным депутатом, заместителем главы фракции "Блок Петра Порошенко" Игорем Кононенко.

"У меня состоялась встреча с Игорем Кононенко. Предмет разговора был следующий. Для работы и расширения бизнеса были предложены совместные условия по работе ряда облэнерго и ТЭЦ, которые имеют государственные доли", - сказал Д.Крючков.

По его словам, И.Кононенко регулярно проводил с ним встречи и переговоры на основании "телефонных разговоров с президентом".

Бывший парламентарий обратил внимание, что на следующий день после назначения главой НКРЭКУ Дмитрия Вовка (на данный момент бывший глава НКРЭКУ – ИФ) его "попросили из Администрации президента провести с ним встречу и ввести в курс дела". "Я такую встречу провёл в офисе на улице Владимирской... Встреча была не наедине, а при участии ряда директоров заводов", - рассказал Д.Крючков.

По его словам, компанию "Энергомережи" контролируют сегодня из оффшоров депутаты от президентской фракции БПП, и на самом деле ему принадлежит только 2% в компании "Энергомережа", а не 99,9% как "ему необоснованно приписывают как конечному бенефициару".

Д.Крючков сообщил, что основной пакет акций и контроль за компанией осуществляет сегодня оффшорная компания, за которой стоит "депутат Юрий Буглак и, соответственно, Игорь Кононенко и Петр Порошенко".

Как сообщалось, журналисты-расследователи телепрограммы "Схемы: коррупция в деталях – RFERL" утверждали, что экс-нардеп Д.Крючков через руководимую им компанию "Энергомережа" в 2015 году организовывал схемы выведения средств из государственных энергоснабжающих компаний (облэнерго) в интересах, в частности, бизнесменов Игоря и Григория Суркисов, а также народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Д.Крючков подозревается в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн (ч.5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.364 Уголовного кодекса Украины).

Он был задержан в Германии 14 июля 2018 года, но вскоре выпущен под залог. Однако впоследствии Д.Крючков согласился на процедуру экстрадиции и вновь подвергся тюремному заключению. НАБУ сообщило о подготовке пакета документов, необходимых для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин 29 марта 2019 года сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что Генеральная прокуратура направила запрос в Германию на экстрадицию Д.Крючкова.

15 апреля детективы НАБУ в международном аэропорту "Борисполь" (Киев) задержали экстрадированного в Украину из Германии Д.Крючкова.

17 апреля Соломенский районный суд г.Киева начал рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения Д.Крючкову

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.