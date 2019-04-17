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12:20 17.04.2019

Гройсман инициирует отставку главы "Нафтогаза" при отказе понизить цену на газ до 24 апреля

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Гройсман инициирует отставку главы "Нафтогаза" при отказе понизить цену на газ до 24 апреля

 Премьер-министр Владимир Гройсман инициирует отставку главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в случае отказа компании понизить до 24 апреля 2019 года цену на газ, отпускаемый для нужд населения.

Об этом глава правительства заявил на заседании Кабинета министров в среду.

"Или НАК "Нафтогаз Украины" устанавливает цену ниже 8,55 грн/куб. м с 1 мая и сообщает об этом всем украинцам до 24 апреля, или я инициирую отставку руководителя "Нафтогаза" и буду просить правительство поддержать мою позицию", – сказал он.

Глава Кабмина выразил свое недоумение относительно обращения НАК к правительству об отмене утвержденного им положения о возложении специальных обязанностей (ПСО, постановление требует повышения цены на газ для населения с 1 мая 2019 года). Данную просьбу В.Гройсман обозначил как наглость и диктатуру со стороны госкомпании.

"… в том числе этот монополист добился того, чтобы все международные организации от нас требовали рыночных цен на газ. Но сейчас конъюнктура рыночная такая, что газ может стоить меньше 8,55 грн/куб. м, и, поэтому, украинское правительство приняло решение и обязало государственную компанию продавать газ по цене меньше 8,55 грн/куб. м. Что тут непонятного? О чем тут необходимо дискутировать?", – сказал он.

"Если нет (если НАК не снизит цену – ИФ) – я поручу подготовить на следующее заседание правительства постановление о расторжении контрактов и увольнении этих руководителей", – подытожил премьер-министр.

Как сообщалось, ранее в этот день "Нафтогаз" обратился к правительству с просьбой снизить цену на газ, отпускаемый для потребности населения, отменив утвержденное Кабмином положение о ПСО, предусматривающее повышение цены на газ для населения с 1 мая 2019 года, или внести в него соответствующие изменения. При этом в НАК заверили, что принятое 3 апреля постановление Кабмина №293, заявленное правительством как разрешение "Нафтогазу" продавать газ населению ниже цены ПСО, на самом деле не дает компаний такой возможности.

Теги: #гройсман #украина #нафтогаз_украины #нафтогаз #газ #цена
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