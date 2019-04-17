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10:55 17.04.2019

Полторак анонсировал подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии у стран-партнеров

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Полторак анонсировал подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии у стран-партнеров

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал в ближайшее время подписание контрактов по закупке вооружения для украинской армии с оборонными ведомствами стран-партнеров.

"Мы уже сегодня ведем переговоры с нашими партнерами из США и из других стран относительно закупки средств противовоздушной обороны, противотанковых средств, закупки средств радиоэлектронной борьбы, средств наблюдения, также относительно модернизации наших Воздушных сил, наших самолетов… Такие переговоры ведутся и, я думаю, что в ближайшее время первые контракты напрямую между министерствами обороны будут подписаны", - сказал министр журналистам на Яворовском полигоне во Львовской области в среду.

Теги: #полторак #вооружение #контракт #украина
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Интерфакс-Украина
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