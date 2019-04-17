Вооруженная группа напала на общественных активистов на пункте весового контроля на дороге под Одессой

В Беляевском районе Одесской области группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей общественной организации, которые контролировали работу весового контроля на дороге, три человека получили травмы, начато уголовное производство.

Как сообщает в среду МВД Украины на странице в соцсети Фейсбук, происшествие произошло 16 апреля, около 10:30 вечера, на посту "Дачное" в Беляевском районе.

"В полицию обратился председатель общественной организации и сообщил, что группа неизвестных вооруженных лиц напала на представителей его организации, которые находились на весовом пункте и контролировали деятельность работников во время взвешивания грузовых автомобилей", - сказано в сообщении.

В результате происшествия трое мужчин получили повреждения и были доставлены в больницу с травмами различной тяжести.

Кроме того, механические повреждения получили несколько автомобилей представителей общественной организации.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия со свидетелями, потерпевшими и свидетелями уголовного преступления, а также принимаются меры по установлению и задержанию правонарушителей.