События

07:55 17.04.2019

В Житомирской области в реке Случ произошла массовая гибель рыбы

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В Житомирской области в реке Случ произошла массовая гибель рыбы

В Житомирской области в г.Барановка на реке Случ со стороны пгт. Першотравенск была зафиксирована массовая гибель рыбы, в частности сома, леща, карпа, плотвы, окуня и др.

Как сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, мор рыбы был зафиксирован  12 апреля около 8:00 утра возле пропускной плотины.

"Специалистами инспекции Полесского округа совместно со специалистами Госпогранслужбы были отобраны пробы воды из реки Случ в месте гибели рыбы и изъяты для исследования образцы погибшей рыбы" – говорится в сообщении.

Пробы воды были доставлены в Отдел инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции Полесского округа, а образцы рыбы в Житомирскую областную государственную лаборатории государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей для выяснения причин массовой гибели рыбы.

Теги: #рыба #случ #украина #житомирская #гибель
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