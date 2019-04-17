События

06:56 17.04.2019

На Южном мосту движение в обоих направлениях сильно затруднено из-за проведения аварийного ремонта - КГГА

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Из-за проведения аварийного ремонта на Южном мосту движение в обоих направлениях сильно затруднено, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По предварительным данным, аварийная ситуация произошла сегодня на деформационном шве опоры нижней стороны Южного моста. Сейчас на объекте организован аварийный ремонт, однако работы затруднены из-за погодных условий, поэтому пробка сохраняется" – говорится в сообщении, а официальном сайте КГГА во вторник вечером.

В КГГА к водителям обратились с просьбой воздержаться от поездок по этому пути до завершения работ.

"Призываем водителей с пониманием отнестись к ситуации и выбирать другие мосты для проезда" – отметили в КГГА.

Теги: #киев #движение #украина #мост
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